Иран, 17 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Грузовое судно под флагом ОАЭ потерпело бедствие в непосредственной близости от берегов Ирана. Об этом 17 марта сообщает агентство Tansim.

(сс) step-svetlana Затонувшее судно

По данным журналистов, судно перевозило партию легковых автомобилей.

Спасательные службы Ирана получили сигнал бедствия и провели операцию по эвакуации экипажа судна. К моменту прибытия спасателей 30 членов экипажа находились в воде. Все моряки были доставлены на территорию Ирана, где им оказывается медицинская помощь.

По предварительным данным, причиной инцидента стал шторм, начавшийся в водах Персидского залива в ночь с 16 на 17 марта.