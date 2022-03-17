Москва, 17 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву продлили срок ареста. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Иван Белозерцев

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Белозерцеву на три месяца», — цитирует госорган 17 марта ТАСС.

Арест продлен и всем остальным фигурантам дела, за исключением Бориса Шпигеля. Заседание о продлении ему меры пресечения запланировано на 18 марта.

ИА REGNUM напоминает, в январе-сентябре 2020 года Белозерцев, возглавляя Пензенскую область, получил от главы компании «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников на общую сумму около 31 млн рублей. За это Белозерцев обещал поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарственных средств и медицинских изделий для Пензенской области. В марте 2021 года Белозерцева задержали.

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