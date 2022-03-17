Пермь, 17 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Законодательное собрание Пермского края 17 марта приняло первый региональный пакет мер поддержки для бизнеса в условиях санкций. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

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Документ принят сразу в двух чтениях. В нем предусмотрено снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения — до 5%. Льгота будет действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно. Налоговые послабления доступны предпринимателям, чья деятельность соответствует ОКВЭДу, включенному в перечень пострадавших отраслей на 1 марта 2022 года.

На преференции могут рассчитывать производители компьютеров и электронного оборудования, предприниматели, занимающиеся торговлей и ремонтом автомобилей, розничной и оптовой торговлей непродовольственными товарами, представители гостиничного бизнеса, туристических агентств, детских лагерей, кинотеатров, организаторы выставок и конференций, а также бизнес в сфере IT по разработке программного обеспечения и обработке данных.

Кроме того, депутаты одобрили уменьшение размера имущественного налога на 50% для владельцев торгово-офисной недвижимости. Согласно законопроекту, на льготу могут претендовать предприниматели, чьи доходы от сдачи в аренду недвижимости сократились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Председатель Заксобрания Валерий Сухих подчеркнул, что меры поддержки бизнеса в регионе были разработаны оперативно. «Сейчас приоритетной задачей остается сохранение рабочих мест, дальнейшая поддержка экономики Прикамья в новых реалиях», — сказал он.