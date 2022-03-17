Москва, , 12:59 — REGNUM Власти Донецкой народной республики контролирует почти две трети своей территории. Об этом 17 марта заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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При этом до начала спецоперации республика контролировала менее половины своей территории.

«От общей территории мы контролируем 62−63%, а было 45%. В Мариуполе идёт зачистка. Зачистка идёт тяжело», — сказал Басурин.

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