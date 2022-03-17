Москва, 17 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Россия призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша занимать объективную позицию по ситуации на Украине. Об этом 17 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Призываем генсекретаря и его подчиненных вернуться к строгому следованию статусу международного гражданского служащего, который предполагает равноудаленную позицию, направленную на поиск возможностей для диалога и сотрудничества», — сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что эта равноудаленность не должна превращаться в безразличие, она должна превращаться в объективность, «нельзя не видеть то, что есть на самом деле».