Сан-Сальвадор, , 13:39 — REGNUM Вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа провёл 16 марта встречу с послом Кубы Рене Себальо. Политики обсудили возможности укрепления отношений между двумя странами, а также новые направления для сотрудничества. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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Страны рассмотрят проекты технической помощи в сельскохозяйственной отрасли, в настоящее время планируется начать разработку соответствующих проектов.

Дипломатические отношения Сальвадора и Кубы были восстановлены в 2009 году. С тех пор страны сотрудничают в областях здравоохранения, сельского хозяйства, а также социальных программ.

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