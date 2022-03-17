Донецк, 17 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Населению освобождённой от украинских формирований Волновахи оказывается помощь, сообщили 17 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Сотрудники МЧС ДНР продолжают эвакуацию населения из освобождённого от украинских националистов населённого пункта. Также оказывается медицинская и гуманитарная помощь.

Штаб опубликовал видео, на котором пожилым жителям республики оказывает медицинская и другая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Всероссийской акции «Своих не бросаем» группа российских компаний производителей обуви совместно с Ассоциацией военно-патриотических клубов ДОСААФ России направила 10 тысяч пар обуви детям и женщинам ДНР и ЛНР.