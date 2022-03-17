Москва, , 12:57 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном в Москве намерен рассказать последнему о действиях российской стороны по решению накопившихся на Украине проблем. Об этом глава МИД РФ заявил перед началом переговоров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Темой номер один в международных делах является ситуация на Украине. Я расскажу о тех действиях, которые предпринимает РФ, чтобы решить те проблемы, которые там накапливались годами», — сказал он.

Также Лавров указал на то, что регулярные контакты между двумя странами свидетельствуют об особом характере российско-эмиратских отношений и обоюдном настрое руководства РФ и ОАЭ на дальнейшее их развитие по всем направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия признательна ОАЭ за взвешенную позицию этой страны по ситуации вокруг Украины.