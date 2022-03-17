Волгодонск, Ростовская область, , 12:55 — REGNUM Житель Волгодонска (Ростовская область) в надежде заработать лишился более 2,2 млн рублей, оформленных в кредит. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 17 марта.

Мошенник Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

Мужчина ответил на звонок с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником одной из инвестиционных компаний и предложил якобы выгодное сотрудничество. Потерпевший согласился и оформил брокерский счет, на который перевёл 2 млн 235,7 тыс. рублей, взятые в кредит.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).