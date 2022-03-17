Москва, , 12:54 — REGNUM Рубль продолжил укрепляться на торгах 16 марта, в моменте отправив доллар к уровням начала марта на отметке 91 рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль Банк России

«Сегодня, 17 марта, котировки пытаются отскочить, поднявшись в район уровня 100 руб., но пока восходящий импульс носит скромный характер на фоне сохраняющейся слабости доллара на международной арене.

Российская валюта выигрывает от отсутствия позитивной реакции доллара на заседание Федрезерва США.

Хотя Центробанк, ожидаемо повысив ставку, дал понять, что до конца этого года следует ждать семь повышений стоимости кредитования, что превзошло прогнозы рынка.

Однако возобновлению покупок трейдеры предпочли дальнейшую ликвидацию лонгов в условиях сохранения спроса на риск, который, в свою очередь, подпитывается участившимися проблесками оптимизма в отношении урегулирования российско-украинского конфликта.

Текущему планомерному укреплению рубля способствует сразу несколько факторов. Это и меры поддержки властей, и снятие перепроданности, и ослабление общих позиций американской валюты, и, конечно же, некоторые подвижки в переговорах, где ультимативный характер требований сторон постепенно сглаживается.

Однако понижательные риски для российской валюты не только сохраняются, но и остаются высокими.

18 марта состоится заседание Банка России, который вряд ли станет трогать ставки после их недавнего повышения до 20%. В ходе сопроводительной речи банк может попытаться оказать поддержку рублю за счет свое риторики.

Таким образом, у «россиянина» есть шанс расположить доллар под отметкой 100 руб. перед выходными, но при условии, что на геополитической арене не произойдет существенных ухудшений», — пояснил эксперт.

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