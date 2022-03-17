Москва, 17 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен обсудить с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию на Украине.

Mid.ru Сергей Лавров

«Темой номер один в международных делах является ситуация на Украине. Я расскажу о тех действиях, которые предпринимает Россия, чтобы решить те проблемы, которые там накапливались годами», — сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД ОАЭ.

Также министр выразил признательность за взвешенную, сбалансированную и объективную позицию ОАЭ по этой ситуации.