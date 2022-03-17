Брянск, , 13:05 — REGNUM Митинг-концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией и поддержки спецоперации на Украине пройдёт 18 марта в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Мероприятие начнётся в 13:00 на Славянской площади у концертного зала «Дружба».

"Сейчас мы вынуждены защищать жителей Донецкой и Луганской народных республик, да и мирных украинцев от окопавшегося в Киеве неонацистского режима. Пока наши друзья, братья, сыновья и отцы участвуют в спецоперации — наша задача показать, что мы в них верим, тыл — надёжен! Соберёмся, чтобы ещё раз сказать всему миру, что мы Zа Мир! Zа Россию! Zа президента!», — заявили в мэрии.

В ГИБДД региона 17 марта уточнили, что в связи с проведением митинга, с 12:30 до 14:30 будет ограничено движение автомобилей на участках улиц Калинина, Фокина и Горького, за исключением общественного транспорта.