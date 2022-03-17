Москва, , 12:50 — REGNUM Число жителей России, которые целенаправленно следят за курсами иностранных валют в конце февраля-начале марта 2022 года, достигла 50%. Об этом свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

Наибольший интерес к курсу валют проявляют жители Центрального ФО (60%), наименьший — жители Сибирского ФО (37%).

Чаще других за курсом валют следят люди с высшим образованием (60%), фрилансеры (70%) и сотрудники коммерческих компаний (58%), реже — представители рабочих профессий (43%), государственные и муниципальные служащие (28%).

Число граждан РФ, у которых есть сбережения в иностранной валюте, снизилась с 19% в 2014 году до 6% в 2021 году. Доля накоплений в валюте больше всего у жителей Москвы и Санкт-Петербурга (9%), меньше — у жителей сёл (4%).

Опрос проведен в марте 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, изменение экономической ситуации повлияло на финансовое поведение жителей России — они начали чаще откладывать средства.

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