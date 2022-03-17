Москва, , 12:54 — REGNUM Российский рэпер Эльдар Джарахов поделился видео на песню «Не надо влюбляться», вошедшую в его новый альбом. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале артиста 17 марта.

Эльдар Джарахов в клипе «Не надо влюбляться» Скриншот YouTube

В клипе исполнитель рассуждает об опасности любовных чувств. Режиссёром работы стал Артём Кияшко.

Ранее Эльдар Джарахов выпустил свой второй студийный альбом «Лёгкий способ бросить любить». Пластинка включила в себя 20 композиций.

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