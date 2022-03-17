Кишинёв, , 12:47 — REGNUM Граждане России, проживающие в Молдавии, в случае их дискриминации могут обратиться в посольство РФ в Кишинёве через специально созданный для этого адрес электронной почты. Сообщение об этом размещено на сайте российского дипломатического представительства.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В связи с участившимися случаями дискриминации на национальной, языковой, культурной, религиозной и иной основе, а также совершении действий насильственного характера или действий, несущих угрозу жизни и здоровью, Вы можете обращаться на адрес электронной почты посольства sos. moldova@mail.ru», — отметили в посольстве.

Российские дипломаты обещают рассмотреть все обращения установленным порядком и напоминают, что нужно указывать контактные данные.

Стоит отметить, что после начала Россией спецоперации по денацификации Украины в ряде стран была развёрнута антироссийская пропаганда. После этого участились случаи нападок на граждан РФ и выходцев из России.