Москва, 17 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России создали блокпосты и опорные пункты на территории Украины, сообщили 17 марта в Министерстве обороны России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Блокпост

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В министерстве рассказали, что в Киевской области Украины на дорогах созданы блокпосты и опорные пункты российских десантников.

Как сообщало ИА REGNUM, преступления нацбатальонов на Украине не останутся безнаказанными. Россия приложит к этому максимум усилий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.