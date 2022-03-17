Москва, , 12:45 — REGNUM Россия признательна ОАЭ за взвешенную позицию по ситуации вокруг Украины. Об этом 17 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном в Москве.

Сергей Лавров Kremlin.ru

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Как указал глава МИД РФ, он намерен обсудить со своим коллегой из ОАЭ международную проблематику и в том числе — ситуацию на Ближнем Востоке, на Севере Африки и вокруг Украины.

«Хочу одновременно выразить признательность за вашу взвешенную, сбалансированную, объективную позицию по этой ситуации», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за атаки на ядерные объекты Украины полностью отвечают киевский режим и курирующие его власти США.