Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Сотрудники посольства Афганистана в США объявили о закрытии дипмиссий в Вашингтоне. Абдул Хади Наджраби, заместитель посла Афганистана в Вашингтоне, сообщил «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что ответственность за здания посольства и консульств Афганистана в США была передана чиновникам Госдепартамента 16 марта на церемонии в посольстве в Вашингтоне.

Афганистан

По его словам, отныне Государственный департамент будет нести ответственность за содержание имущества Афганистана в США.

Посольство в США заявило, что димписсия Афганистана в Канаде может предоставлять консульские услуги афганским гражданам, проживающим в США. По его словам, это важно, но окончательно ещё не решено.

Посольство Афганистана было закрыто из-за падения предыдущего правительства, его банковский счёт был заморожен, а сотрудники посольства объявили, что дипмиссия может быть закрыта из-за финансовых проблем.