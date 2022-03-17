Чита, , 12:45 — REGNUM Основу казачьего образования в Забайкалье должно составлять единство обучения и воспитания, в контексте казачьих традиций, начиная с детских дошкольных и заканчивая средне профессиональными учреждениями. Об этом шла речь 17 марта на встрече зампреда Забайкалья Татьяны Цымпиловой с заместителем атамана Всероссийского казачьего общества Игорем Казарезовым, сообщает пресс-служба правительства региона.

На встрече зампреда Забайкалья Татьяны Цымпиловой с заместителем атамана Всероссийского казачьего общества Игорем Казарезовым Правительство Забайкальского края

Как пояснила вице-премьер, казачья компонента включена не только в сферу культуры забайкальцев, но и в сферу образования.

«На данный момент на территории Забайкальского края в шести образовательных учреждениях открыты кадетские классы, работают две казачьи школы, две профильных казачьи группы в Нерчинском аграрном техникуме. Многие образовательные организации используют дополнительные общеразвивающие программы с применением ресурсов культурно-исторических традиций казачества. Например, детское объединение «Будущие атаманы» создано на базе районного дома культуры Акшинского района», — сообщила Татьяна Цымпилова.

Она заметила, что казачье направление реализуется на территориях Шилкинского, Нерчинского, Нерчинско-Заводского, Оловяннинского и Дульдургинского районов, где исторически служили казаки и где у школ есть возможность взаимодействовать с председателями казачьего общества.

«Кроме этого мы работаем над созданием Забайкальского казачьего кадетского корпуса и казачьего детского сада в краевой столице», — добавила Татьяна Цымпилова.

По словам Игоря Казарезова, в ближайшее время забайкальские казаки соберутся для обсуждения стратегии развития казачества.

«Не обойдем вниманием казачье образование, ведь это подготовка кадров. Особенно это актуально сейчас в сложившей ситуации, в тревожное международное время. Как мы научим детей относиться к своей земле, к своим предкам, к традициям, так в дальнейшем и будет развиваться наше Отечество», — подчеркнул заместитель атамана Всероссийского казачьего общества.

Напомним, ранее губернатор региона Александр Осипов на встрече с представителями Всероссийского казачьего общества предложил использовать в Забайкалье практику развития казачества как в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

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