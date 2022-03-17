Кызыл, 17 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. 14 из 23 наименования социально-значимых продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, производится в Туве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мясо на прилавках магазина

В их числе мука, хлебобулочные изделия, говядина, баранина, свинина, рыба, масло сливочное, молоко, крупа гречневая, картофель, капуста, лук, морковь. При этом доля собственной сельхозпродукции на внутреннем рынке остаётся небольшой.

«Мясом республика обеспечена на 60,7%, молоком — на 61,5%, картофелем — на 72,2%, овощами — на 7,6%, яйцом — на 2,2%, мукой — на 4,4%. Недостающие объемы восполняются за счет ввоза товаров из других регионов», — отметили в правительстве.