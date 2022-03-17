Москва, 17 марта 2022, 12:44 — REGNUM На сегодняшний день объёмы производства и поставок лекарств в 2022 году значительно опережают показатели 2021 года. Об этом в ходе селекторного совещания с регионами заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Официальный сайт правительства России

«Ситуация на рынке лекарств на сегодня стабильная, все производители продолжают работу на российском рынке. Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года. С 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 млн упаковок лекарственных препаратов», — сказал Мурашко.

По его словам, этот показатель на 19% больше, чем за тот же период 2021 года.