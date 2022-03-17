Москва, 17 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. На сегодняшний день объёмы производства и поставок лекарств в 2022 году значительно опережают показатели 2021 года. Об этом в ходе селекторного совещания с регионами заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Официальный сайт правительства России Михаил Мурашко

«Ситуация на рынке лекарств на сегодня стабильная, все производители продолжают работу на российском рынке. Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года. С 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 млн упаковок лекарственных препаратов», — сказал Мурашко.

По его словам, этот показатель на 19% больше, чем за тот же период 2021 года.