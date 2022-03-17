Асунсьон, 17 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Жители Парагвая вышли 16 марта на улицы в знак протеста против недавнего повышения цен на автомобильное топливо, а профсоюзы страны пригрозили дальнейшими действиями в случае, если правительство не примет меры по борьбе с ростом цен. Об этом сообщает новостное агентство mercoPress.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дальнобойщики

Союз производственных цехов Парагвая потребовал от властей внести вклад в смягчение последствий повышения цен, заявив о невозможности работать при сценарии произвольного повышения цен.

Члены союза обвинили правительство в бесхозяйственности и неспособности решать проблемы граждан. Между тем, парагвайская федерация дальнобойщиков провела несколько общенациональных протестных пробегов, а также временно перекрыла несколько дорог.