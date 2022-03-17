Москва, 17 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Заключение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) относительно Приднестровья, в котором эта территория названа «зоной российской оккупации», неприемлемо. Об этом 17 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«Мы считаем формулировку заключения ПАСЕ относительно Приднестровья неприемлемой, не соответствующей реальному положению дел», — сказала Захарова.

Ранее ПАСЕ приняла декларацию, в которой Приднестровье названо «зоной российской оккупации». На этом основании президент Молдавии Майя Санду потребовала от России вывести миротворцев из Приднестровья, несмотря на то, что они находятся там на основании международных договоров.

Напомним, российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года. Основанием для этого стало трёхстороннее соглашение, подписанное тогдашние президенты России, Молдавии и Приднестровья Борисом Ельциным, Мирчей Снегур и Игорем Смирновым.