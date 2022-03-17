Сеул, , 12:43 — REGNUM Повышение ключевой ставки ФРС США, как ожидается, окажет ограниченное влияние на финансовый рынок Южной Кореи. Об этом 17 марта сообщает KBS со ссылкой на заявление заместителя министра стратегии и финансов Южной Кореи Ли Ок Вон.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, министерство будет активно сотрудничать с Банком Кореи, чтобы сдержать потенциальное повышение доходности по облигациям.

Ранее вице-премьер, министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги заявил, что правительство активизирует усилия по стабилизации валютного рынка.

Напомним, что 16 марта Федеральная резервная система США повысила ставку до 0,25−0,5% годовых для борьбы с высокой инфляцией.

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