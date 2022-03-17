В Южной Корее оценили влияние роста ставок в США на экономику страны
Сеул, 17 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки ФРС США, как ожидается, окажет ограниченное влияние на финансовый рынок Южной Кореи. Об этом 17 марта сообщает KBS со ссылкой на заявление заместителя министра стратегии и финансов Южной Кореи Ли Ок Вон.
Иван Шилов ИА REGNUM
Республика Корея
По его словам, министерство будет активно сотрудничать с Банком Кореи, чтобы сдержать потенциальное повышение доходности по облигациям.
Ранее вице-премьер, министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги заявил, что правительство активизирует усилия по стабилизации валютного рынка.
Напомним, что 16 марта Федеральная резервная система США повысила ставку до 0,25−0,5% годовых для борьбы с высокой инфляцией.
Читайте также: ФРС США повысила базовую ставку