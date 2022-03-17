Кишинёв, , 12:42 — REGNUM Наша страна сейчас восстанавливает свои позиции на пространстве исторической России, и президенту Молдавии не следовало бы в такой момент задирать ни Москву, ни Приднестровскую Республику, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 марта, комментируя высказывания Майи Санду.

Майя Санду European People's Party

Как сообщалось ранее, президент Молдавии заявила, что Кишинев по-прежнему настаивает на выводе российских миротворцев (в ее версии — «российских войск») из Приднестовья.

Читайте также: Президент Молдавии потребовала от РФ вывести миротворцев из Приднестровья

«Президент Молдавии, видимо, думает, что сейчас время «мутной воды» и в ней можно попробовать «половить рыбку». Напрасно. И в мутной-то воде можно только голову себе разбить, напоровшись на камень, а в чистой тебя саму быстро поймают.

Но ситуация сейчас для Санду ещё хуже. Ситуация сейчас кристально прозрачная: Россия восстанавливает свои позиции на пространстве исторической России. Сегодня, кстати говоря, день общенародного референдума о сохранении СССР, результаты которого по Приднестровью и Гагаузии известны, а на остальной территории Молдавской ССР этнорадикалы побоялись его провести.

Одним словом, Молдавии я бы не советовал задирать ни Россию, ни Приднестровскую Молдавскую Республику. Российские миротворцы будут стоять в Приднестровье до тех пор, пока граждане ПМР и проживающие в ПМР граждане России не обретут полную безопасность от повторения молдавского вооружённого вторжения и уверенную перспективу своего будущего в соответствии с известными результатами их волеизъявления.