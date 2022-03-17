Махачкала, 17 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Дагестане вновь продлен арест для фигуранта уголовного дела об убийстве восьмилетней девочки. Суд вынес решение о пребывании под стражей подозреваемого до 18 апреля 2022 года. По данным правоохранителей, он задержан в 2020 году и с тех пор находится под арестом. В настоящее время уголовное дело Мирзалибагандова М. М с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Верховный суд Дагестана.

Furni Tour Под арестом

«Суд постановил продлить меру пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу на один месяц, а всего до 18 месяцев, то есть по 18 апреля 2022 года», — сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Напомним, летом 2018 года ушла в магазин и не вернулась малолетняя жительницагорода Каспийска. Её поиски вели правоохранительные органы, волонтеры из числа местных жителей и представители организации «Лиза Алерт» в течение полутора месяцев. Тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в сточной канаве неподалеку от ее дома. В октябре 2020 года по подозрению в убийстве был задержан 38-летний местный житель.

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