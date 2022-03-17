Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM Свердловская область присоединилась к акции #Россия_Мы. Регион принял эстафету от Удмуртии. Об этом сообщили в областном департаменте информполитики.

Донбасс

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Свердловчане исполнили танцы, раскрывающие общность всех национальностей и колорит региона. Таким образом местные жители поддержали вооруженные силы РФ, принимающие участие в специальной операции на Украине. Во время онлайн-флешмоба уральцы продемонстрировали знак Z — символ поддержки российских войск.

«Будьте мужественны, честны и справедливы. Знайте, Свердловская область — ваш надежный тыл» — обратился к российским военнослужащим артист Уральского народного хора Алексей Муллер. Он передал эстафету Омской и Новосибирской областям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, танцевальный флешмоб #Россия_Мы запустила Ресовская область.