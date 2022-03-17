Базарно-Карабулакский район, Саратовская область, , 12:44 — REGNUM В Саратовской области возбудили уголовное дело после выявленного материального ущерба, образовавшегося после незаконной оплаты юридических услуг. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В превышении должностных полномочий подозревают неустановленных сотрудников администрации Базарно-Карабулакского района. От их действий причинен материальный ущерб в размере более 20 млн рублей, образовавшийся в результате незаконной оплаты администрацией услуг юридического лица за фактически невыполненные работы.

В администрации прошли обыски, в ходе которых изъяли служебную документацию и технические средства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, бывшему министру имущественных отношений Иркутской области и бывшему заместителю начальника одного из отделов минимущества предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

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