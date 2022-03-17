Москва, , 12:38 — REGNUM За атаки на ядерные объекты Украины полностью отвечают киевский режим и курирующие его власти США. Об этом 17 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Как напомнила Захарова, украинскими боевиками, которых контролирует Киев, проводятся провокации, из числа которых наиболее показательной является диверсия против Чернобыльской АЭС.

«Подобные провокации используются западными странами для нагнетания антироссийской истерии на различных международных площадках, в частности, в МАГАТЭ», — сказала она.

«Атаки против своих же ядерных объектов становятся уже визитной карточкой правящего на Украине режима. Вина за это полностью ложится на Киев, ну, и конечно, на американских «хозяев» Зеленского и вассалов США в НАТО», — уточнила брифинге официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада обманывают собственных граждан, заявляя о вине России в инфляции и росте цен.