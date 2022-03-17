Кострома, , 13:15 — REGNUM Вуз из Польши остановил сотрудничество с Костромским государственным университетом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. О каком именно учебном заведении идёт речь, в КГУ говорить отказались.

Костромской государственный университет Adm44.ru

«Мы надеемся на восстановление связей. Огласка наименования университета может быть воспринята его представителями по-разному, поэтому мы не будем этого делать», — пояснила проректор КГУ Ольга Скрябина.

Ректор вуза Александр Наумов сообщил о том, что большинство европейских коллег сопереживает университету и не намерены портить отношения:

«Есть враждебная сейчас к нам политика Евросоюза, а есть совсем иная позиция наших европейских коллег: сопереживающая и поддерживающая. Из личных сообщений наших партнеров мы знаем, что и они стремятся продолжать сотрудничество с нами, хотят совместно работать в исследовательских направлениях, публиковать труды наших ученых в специальных изданиях, участвовать в наших проектах и создавать новые. Приложим все силы для укрепления международного сообщества КГУ в интересах науки и мира», — добавил ректор.

В настоящее время Костромской госуниверситет сотрудничает с 56 учебными заведениями из 19 зарубежных государств. Больше всего партнёров КГУ имеет в Белоруссии, Германии и Китае. Ежегодно проходят обмены преподавателями и студентами, организуются стажировки, практики, учебно-ознакомительные поездки, студенты активно участвуют в международных состязаниях и конкурсах. О других случаях разрыва научных отношений с костромским вузом пока не сообщалось.

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