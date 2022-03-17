Польский вуз остановил научные связи с Костромским госуниверситетом
Кострома, 17 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Вуз из Польши остановил сотрудничество с Костромским государственным университетом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. О каком именно учебном заведении идёт речь, в КГУ говорить отказались.
Ректор вуза Александр Наумов сообщил о том, что большинство европейских коллег сопереживает университету и не намерены портить отношения:
В настоящее время Костромской госуниверситет сотрудничает с 56 учебными заведениями из 19 зарубежных государств. Больше всего партнёров КГУ имеет в Белоруссии, Германии и Китае. Ежегодно проходят обмены преподавателями и студентами, организуются стажировки, практики, учебно-ознакомительные поездки, студенты активно участвуют в международных состязаниях и конкурсах. О других случаях разрыва научных отношений с костромским вузом пока не сообщалось.