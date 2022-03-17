Ярославль, , 12:43 — REGNUM В Ярославле мужчина подал в суд на крупный гипермаркет за повреждённый продуктовыми тележками автомобиль. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение районного суда.

Тележка MichaelGaida

Истец обратился в суд с требованием взыскать с ОО «Гиперглобус» и ООО «Альянс» 54 тысячи 33 рубля в счёт возмещения материального ущерба.

«В исковом заявлении указано, что около 22 часов Карпов А.Н. оставил принадлежащий ему автомобиль на стоянке магазина «Глобус», принадлежащего ООО «Гиперглобус», с целью посещения магазина. Вернувшись из магазина, обнаружил скопившиеся у автомобиля продуктовые тележки магазина. Тележки, будучи оставленными на стоянке магазина, под действием ветра свободно передвигались по ней и неоднократно сталкивались с автомобилем истца, причинив вмятины и повреждения лакокрасочного покрытия», — пояснил суд.

После оценки независимого эксперта ответчик отказался возместить ущерб добровольно. На самом заседании в качестве надлежащего ответчика было привлечено ООО «КВАТТРО», которое обслуживает территорию рядом с магазином. ООО «Альянс» договор с «Глобусом» расторгло, а потому не могло являться ответчиком, ровно как и ООО «Гиперглобус».

"Представитель ответчика ООО «КВАТТРО» по доверенности Гурьева Н.А. иск признала, пояснив, что признает обстоятельства причиненного вреда, из просмотренной видеозаписи с камеры наблюдения стало известна, что в результате сильных порывов ветра и начавшегося ливневого дождя находившиеся на стоянке магазина продуктовые тележки стали передвигаться. При этом несколько тележек неоднократно столкнулись со стоящим автомобилем истца. Полагает, что имела место непреодолимая сила, ответчик не мог предотвратить причинение вреда. Размер ущерба не оспаривает», — сообщается в решении суда.

По итогу требования истца были удовлетворены частично. Возместить материальный ущерб в размере 54 тысяч 33 рубля должно ООО «КВАТТРО».