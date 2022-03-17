Сарпинский район, Калмыкия, , 12:35 — REGNUM В Сарпинском районе Калмыкии образовательные учреждения остались без охраны. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, сообщили ИА REGNUM в республиканском надзорном ведомстве.

Охрана Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ходе инспекции установлено, что в четырёх образовательных учреждения не работают сотрудники ни частной охранной организации, ни подразделений ведомственной охраны.

В целях защиты жизни и здоровья детей в суд направлено четыре исковых заявления с требованием обязать муниципальные власти обеспечить образовательные учреждения физической охраной.