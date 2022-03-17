Москва, 17 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики освободили от украинских вооружённых формирований 95 населённых пунктов республики. Об этом 17 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.ru Спецоперация

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В штабе рассказали, что за время военной операции по состоянию на 17 марта освобождено 95 населённых пунктов. Подчеркивается, что ранее данные сёла, посёлки и города находились под контролем украинских формирований.

В настоящее время, говорится в информации, на территории республики продолжаются бои за Мариуполь, Авдеевку, Марьинку и Верхнеторецкое.