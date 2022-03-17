Тбилиси, 17 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Грузии пока не обладает конкретными данными о новом выявленном штамме коронавируса. Об этом 17 марта сообщила журналистам замглавы минздрава Тамар Габуния.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«На данном этапе все внимание по-прежнему приковано к циркуляции штамма «Омикрон». Существуют лишь гипотетические версии о существовании нового штамма, над чем работает Всемирная организация здравоохранения», — сказала Габуния.

Она также сообщила, что в Грузии эпидситуация улучшается довольно быстрыми темпами. Представительница минздрава также заявила, что пока маска остается наиболее эффективным средством профилактики распространения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Грузии выявили 888 случаев заражения коронавирусом. Врачи признали выздоровевшими за этот период 800 человек. Количество пациентов ковидных госпиталей в стране устойчиво снижается около месяца.