Новосибирск, 17 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 17 марта, оказался недоступен сайт регионального управления МЧС России. При переходе на ресурс появляется сообщение о технических работах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM МЧС России

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«Приносим свои извинения, ресурс временно недоступен. Идут технические работы», — говорится на главной странице сайта.

Аналогичная ситуация сложилась и в Кемеровской области. Не работает также сайт МЧС России.

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Напомним, что накануне были взломаны сайты арбитражных судов различных регионов России.

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