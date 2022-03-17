Вашингтон, 17 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Правительство США приняло решение разрешить более чем 72 000 беженцев, эвакуированных из Афганистана, работать и оставаться в стране в течение 18 месяцев. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Это разрешение обеспечивает временную работу и условия проживания для афганских беженцев. Сообщается, что это право может быть продлено.

Министерство внутренней безопасности США уточняет, что около 2000 студентов и бывших афганских государственных служащих, въехавших в Соединённые Штаты по туристическим визам, но теперь не имеющих возможности вернуться на родину с приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включены в программу временного проживания и разрешения на работу.

Около 80 000 человек были вывезены в США с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернулись к власти после полного вывода американских войск из Афганистана. Это крупнейшая операция по эвакуации со времен войны во Вьетнаме.