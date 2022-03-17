Эр-Рияд, , 12:36 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завершил свой официальный визит в Саудовскую Аравию. Об этом 17 марта сообщает саудовское официальное информационное агентство SPA.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд Kremlin.ru

По данным журналистов, в ходе визита состоялась встреча Джонсона с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом и рядом лиц других высокопоставленных чиновников.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах и возможности их развития. Также участники переговоров рассмотрели региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, и усилия, прилагаемые в их отношении.