Шарыпово, Красноярский край, 17 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Директор школы в городе Шарыпово Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в Главном следственном управлении СКР по региону.

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Расследование уголовного дела против директора школы одного из населённых пунктов города Шарыпово, возбуждённого на основании материалов прокуратуры, завершено.

По данным следствия, в ноябре 2018-го и 2019 года директор узнала о фактах жестокого обращения с одной из учениц школы со стороны её отца. Однако она не сообщила об этом в органы системы профилактики.

Выяснилось, что с 2017-го по февраль 2021 года отец школьницы систематически злоупотреблял спиртным, вёл асоциальный образ жизни и истязал девочку.

Девочка сменила школу. Об издевательствах над ней стало известно другому педагогу, которая сообщила об этом в органы системы профилактики.

Отца пострадавшей школьницы в августе 2021 года осудили на один год исправительных работ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочери (ст. 156 УК).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, наказание в виде четырёх с половиной лет лишения свободы назначено жительнице Орла, признанной виновной в истязании своего ребёнка.

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