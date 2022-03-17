Москва, 17 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Япония несёт ответственность за жизни наёмников отправляющихся из этой страны на Украину для участия в боевых действиях. Об этом 17 марта заявили в МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В министерстве отметили, что Япония не пресекает набор своих граждан в добровольческие формирования Украины. В связи с этим, Москва предупреждает об ответственности Токио за жизни этих людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в российском МИД рассказали о вербовке добровольцев украинскими зарубежными дипмиссиями.