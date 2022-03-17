Москва, , 12:28 — REGNUM Перебои с поставками сахара связаны с тем, что крупный ретейл принял решение о наценке не более 5%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Сахар

«Те перебои, которые возникают, связаны с тем, что в крупном ретейле, который занимает почти 40% рынка, было принято решение о наценке не более 5%. Поэтому цены в крупном ретейле и мелкой рознице отличаются», — сказал Евтухов.

Он отметил, что, согласно подсчётам ведомства, домохозяйства «сформировали запасы на месяцы и даже полгода».

Евтухов также рассказал, что существуют недобросовестные граждане, закупающие сахар тоннами и затем перепродающие его с наценкой.