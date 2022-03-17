* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 17 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В некоторых афганских городах талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили мужчинам носить западную одежду, а женщинам — прозрачную чадру и западный макияж.

В магазине одежды

Видео‑ и аудиофайлы, полученные Afghanistan International из провинций Балх и Нангархар, показывают, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявляют во всеуслышание об ограничениях и угрожают людям.

Видео, присланные из Балха, показывают, как боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через громкоговорители в мечети имама Али в Мазари-Шарифе советуют мужчинам не носить костюмы и джинсы. Они также предостерегают женщин от ношения прозрачной чадры и западного макияжа и угрожают нарушителям этих приказов преследованием по закону. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подразумевают под законом своё толкование исламского права.

Другой аудиофайл показывает, что в Джелалабаде агент талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрожал преследованием нарушителей, отдавая аналогичные приказы через громкоговоритель.

Мужчина, который, по-видимому, является сотрудником министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока, говорит, что женщинам не разрешается ходить в больницы и магазины без махрама (близкого родственника-мужчины). Он также предостерегает работников парикмахерских и бань от бритья бород мужчинам. Этот человек также просит людей не снимать на мобильные телефоны без причины.

На другом видео, тайно снятом в аудитории Кабульского университета, мужчина говорит студенткам, чтобы они приходили в университет в предписанном талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хиджабе.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые официально запретили ношение брюк или костюма западного образца. Однако, на данный момент неизвестно, является ли это инициативой местного управления министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока в Мазари-Шарифе или политикой правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

До сих пор представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли, что они лишь советуют гражданам воздерживаться от ношения западной одежды.

Тем не менее, в социальных сетях было размещено множество видеороликов, на которых официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оскорбляют людей за то, что у них длинные волосы или одежда, которая, по мнению радикалов, выглядит неисламской.

При этом правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на своих официальных сайтах и зарубежных встречах утверждает, что не вводит никаких запретов для населения.

Правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не объявило о конкретном законе о наказании лиц, не подчиняющихся приказам, и неясно, на каком основании будет осуществляться «судебный иск» министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока против нарушителей его приказов.

В предыдущий период своего правления талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещали носить западную одежду, слушать музыку, смотреть телевизор, заниматься спортом и другими развлечениями, а также заставляли мужчин носить бороды и головные уборы.

В тот период в некоторых городах эти ограничения были введены через несколько месяцев после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).