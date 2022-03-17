Симферополь, , 12:27 — REGNUM Ряд крымских агропредприятий планируют приступить к производству риса уже в 2022 году, об этом 17 марта сообщили в минисельхозе республики. В настоящее время хозяйства уже начали закупку семенного материала.

Рис

«Аграрии республики готовы приступить к посевной кампании риса. Инфраструктура для его производства сохранена. Минсельхоз Крыма в ближайшее время начнет проработку вопроса компенсации для восстановления мелиоративной техники, а также оросительных систем», — сообщила врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

Она добавила, что развитие внутрихозяйственных систем потребует огромных затрат, в связи с чем Крым готовит предложение в Минсельхозе России о возможности оказания господдержки на восстановления системы мелиорации и оросительных систем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму готовят к официальному запуску Северо-Крымский канал — вода из Днепра уже поступает на полуостров самотёком. Запуск канал позволит крымским аграриям вернуться к рисоводству, увеличить производство овощей, кормов, развивать рыбохозяйственную, животноводческую и пищевую промышленность.