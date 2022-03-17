Пермь, 17 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Пермском крае назначен новый министр по делам Коми-Пермяцкого округа. Должность занял принято Алексей Плотников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Orenburg-gov.ru Назначение

К своим новым обязанностям Плотников приступил 17 марта. До этого и. о. главы ведомства являлся начальник отдела этнокультурного развития Виталий Баяндин.

Стоит отметить, с начала 2020 года Алексей Плотников возглавлял Кудымкарский муниципальный округ. До этого он работал председателем территориальной избирательной комиссии Кудымкарского района.