Кемерово, 17 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Сайт кемеровского управления МЧС России сегодня, 17 марта, оказался недоступен. На главной странице сообщается о технических работах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

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«Приносим свои извинения, ресурс временно недоступен, — говорится в сообщении. — Идут технические работы».

Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах. Не работает и сайт МЧС России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сайты арбитражных судов различных регионов России 16 марта 2022 года оказались взломаны.

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