Москва, 17 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России фиксируется сокращение спроса на сахар, и населению можно не закупать этот продукт «на месяцы и годы». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Сахар

«Мы уже видим сокращение спроса, и хочется призвать население не делать вложения в этот продукт на месяцы и годы. Необходимо успокоиться и покупать столько, сколько необходимо для нормального образа жизни», — сказал Евтухов.

По его словам, в России достаточно запасов сахара, и дефицита данного продукта не ожидается: «Проведу параллели с 2020 годом, ажиотажный спрос тогда был намного больше, чем сейчас — на все категории питания, сметалось все. При этом мы не видели пустых полок».

Евтухов напомнил, что в тот период производители и ретейлеры «доказали свою способность обеспечить население».