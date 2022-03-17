США в 1945 году снимали фейковое кино о советских солдатах — ФСБ
Москва, 17 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. США ещё в 1945 году снимали фейковое кино о советских солдатах. Об этом 17 марта сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
Сообщается, что в 1945 году в освобожденном от гитлеровцев Будапеште американцы силами Голливуда сняли фильм о том, что советские военные якобы жестоко относились к местным жителям.
«В Центральном архиве ФСБ России обнаружен документ, свидетельствующий о поразительном факте: в 1945 году <…> США — союзники СССР по антигитлеровской коалиции — уже занимались целенаправленным созданием антисоветских информационных фейков», — отметили в ФСБ.
Речь идет о докладной записке начальника Главного управления контрразведки СМЕРШ Виктора Абакумова, датированной 19 декабря 1945 года.
В записке на имя наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова сообщается, что американская миссия в Будапеште занялась дискредитацией советских войск при помощи голливудской компании Metro-Goldwyn-Mayer.
В документе приводится текст телеграммы начальника оперативной группы СМЕРШ в Будапеште Михаила Белкина, в которой говорится:
В ЦОС ФСБ подчеркнули, что уже тогда киноиндустрия США по заданиям американских спецслужб придумывала и распространяла фейковые истории, ставшие сегодня привычном содержанием телерепортажей западных СМИ.