Москва, 17 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. США ещё в 1945 году снимали фейковое кино о советских солдатах. Об этом 17 марта сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Кинокамера

Сообщается, что в 1945 году в освобожденном от гитлеровцев Будапеште американцы силами Голливуда сняли фильм о том, что советские военные якобы жестоко относились к местным жителям.

«В Центральном архиве ФСБ России обнаружен документ, свидетельствующий о поразительном факте: в 1945 году <…> США — союзники СССР по антигитлеровской коалиции — уже занимались целенаправленным созданием антисоветских информационных фейков», — отметили в ФСБ.

Речь идет о докладной записке начальника Главного управления контрразведки СМЕРШ Виктора Абакумова, датированной 19 декабря 1945 года.

В записке на имя наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова сообщается, что американская миссия в Будапеште занялась дискредитацией советских войск при помощи голливудской компании Metro-Goldwyn-Mayer.

В документе приводится текст телеграммы начальника оперативной группы СМЕРШ в Будапеште Михаила Белкина, в которой говорится:

«В конце ноября сего года военная миссия через руководителя Будапештского представительства американского кинотреста «Метро» Сапари Антала произвела киносъемку в одной из деревень близ Будапешта, в которой якобы русские подожгли один дом и жестоко обращались с женщинами. Кинооператор выезжал в эту деревню на автомашине в сопровождении американских солдат».

В ЦОС ФСБ подчеркнули, что уже тогда киноиндустрия США по заданиям американских спецслужб придумывала и распространяла фейковые истории, ставшие сегодня привычном содержанием телерепортажей западных СМИ.