Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:22 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области будут судить мужчину, избившего товарища. Конфликт произошел из-за незакрытой двери. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд

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По версии следствия, в декабре 2021 года в ходе застолья у мужчин возник конфликт. Один из свердловчан не закрыл входную дверь. Обвиняемый набросился на товарища и нанес ему множество ударов по лицу и грудной клетке. Мужчину госпитализировали с переломом ребер, костей носа и повреждением ткани одного из легких. В результате потерпевшему был причинен тяжелый вред здоровью. Свердловчан признал свою вину и выплатил знакомому компенсацию морального вреда.

Уголовное дело направили в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.